الأرصاد تكشف أهم الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار فى 6 أيام (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنه من المقرر أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد.

ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود "ليلا" طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وكشفت الأرصاد الجوية عن وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال لصعيد على فترات متقطعة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، بينما تنشط الرياح باقى الأيام على السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين، وجنوب سيناء.

أماكن سقوط الأمطار

وكشفت الأرصاد عن تساقط أمطار خفيفة اليوم الثلاثاء بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، بينما تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة أيام الخميس والجمعة والسبت على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وحلايب وشلاتين.

وكشفت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط، تكون اليوم الثلاثاء، معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.