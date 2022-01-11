عاجل.. أنباء عن زلزال شعر به سكان القاهرة والمحافظات (صور)

جدة - نرمين السيد - وكان الدكتور جاد محمد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد كشف ملابسات الزلزال الذى شعر به عدد من سكان القاهرة يوم 29 ديسمبر الماضى.

زلزال فى مصر

وأضاف القاضى خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامى أحمد يونس، بحلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، أن الهزة الأرضية التى شعر بها سكان القاهرة، كان عمقها أكثر من 50 كيلو ولذلك شعر بها العديد من المواطنين فى مصر، ووقعت خارج الحدود المصرية فى إحدى الجزر التابعة لكريت.

ولفت إلى أن خارطة الشدة المغناطيسية تحدد مدى قوة الزلزال وخطورته، مشيرا إلى أن الإحساس بقوة الزلزال ومدته يختلف حسب المكان الذى تتواجد فيه أثناء حدوثه.

وتابع: لا نستطيع التنبؤ بالزلازل ولكن هناك توقعات فى المناطق النشطة ولذلك يتم أخذ الاحتياطات اللازمة.

وأعلن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل محطات الشبكة القومية للزلازل هزة بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة كريت.

وأكد المعهد، فى بيان له، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن الهزة الأرضية شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية، فى تمام الساعة 7.15 صباحا بالتوقيت المحلى.