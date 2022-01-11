عاجل.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال اليوم (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقال المعهد، فى بيان له، منذ قليل، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، سجلت صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022، هزة أرضية فى منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط.
وأشار إلى أن بيانات زلزال اليوم كالتالى :
تاريخ الحدوث: الثلاثاء الموافق 11 يناير / 2022
وقت الحدوث والقوة: 3:07 صباحا بالتوقيت المحلى بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر
دائرة العرض 35,15 شمالا.. خط الطول 31.94 شرقا.. العمق : 60 كم
وقد ورد إلى المعهد ما يفيد شعور المواطنين بتلك الهزة.
وكشف معهد البحوث الفلكية أن الشبكة القومية لـ الزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها.
ولفت المعهد إلى أنه أصبح مستحيلا حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.
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