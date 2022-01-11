/671598/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-من-منتدي-شباب-العالم-برلمانيون يهدف-لتعزيز-الحوار-وتبادل-الثقافات-ويلفت-أنظار-العالم-تجاه-مصر

تنطلق فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة لمنتدي شباب العالم، وانطلق المنتدي تحت شعار «العودة معًا»، حيث يستضيف نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، للاستماع لأفكارهم والتعبير عن آرائهم ورؤيتهم فما يشغل الرأى العام العالمي. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

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وفي هذا الصدد، أكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، أن مصر أبهرت العالم بانطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ،مشيرا إلى أن المنتدي يعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع للشباب وآرائهم وأفكارهم في مختلف القضايا والمجلات، وذلك لأن المنتدي يعد أهم منصة حوارية لشباب العالم أجمع.

عاطف كعربان: منتدى شباب العالم يعد كذلك نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات

وثمن النائب عاطف كعربان، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم ، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المنتدى بأن مصر تتميز في تنظيم هذه الفعاليات، موضحًا أن المنتدى يناقش قضايا عالمية مثل العالم ما بعد كورونا والتغيرات المناخية في ظل الاهتمام العالمي بهذه القضية خاصة مع استعدادات مصر لعقد قمة المناخ 2022 في شرم الشيخ بعد القمة التي عقدت في جلاسجو في بريطانيا نوفمبر الماضي.

وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن منتدى شباب العالم يعد كذلك نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات، بخلاف التأثير المباشر من خلال تحريك الدائرة الاقتصادية في مدينة شرم الشيخ، من خلال وجود عدد من السياح المشاركين في المنتدى، سواء عرب أو أجانب أو مصريين، واللذين سيقومون بأحدث رواج في حركة التسوق وتقديم الخدمات السياحية. وقال كعربان، إن مشاركة 196 دولة كسفراء لبلادهم، في المنتدي يؤكد عظمة مصر في كافة المجالات،مؤكدا ان مشاركة هذه الشباب كسفراء في غاية الأهمية لنقل تاريخ وحضارة مصر السياحية وحضارتها بمختلف أنواعها الثقافية والفرعونية والمناخ الساحر البديع والطبيعة الخلابة.

سامي نصرالله: منتدي شباب العالم يلفت أنظار العالم تجاه مصر

ومن جانبه، قال سامي نصر الله عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ، سيكون حدثاً مهاماً جدا يلفت أنظار العالم تجاه مصر.

وأضاف نصرالله، خلال بيان له اليوم، أن الاستعدادات الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية واللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم أكدت بأن مصر لديها امكانيات كبيرة تضاهي الدول المتقدمة وأنها قادرة علي تنظيم أي حدث عالمي يليق بتاريخ مصر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشباب، فضلًا عن اهتمامها ايضا بتمكينهم في المناصب التنفيذية، كما أن الدولة تراهن على شبابها من خلال منتدى شباب العالم، وهي على ثقة أن هؤلاء الشباب يمثلون مصر أفضل تمثيل.