طقس اليوم.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ولفتت الأرصاد إلى أن الطقس سيكون معتدلا على السواحل الشرقية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

الظواهر الجوية اليوم

وكشفت الأرصاد عن وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال لصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت إلى تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

طقس اليوم

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

الإسكندرية 18 10

وادى النطرون 19 11

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 11

دمنهور 17 11

بلطيم 17 11

مطروح 17 11

السلوم 17 12

سيوة 16 08

بورسعيد 19 12

دمياط 18 11

الزقازيق 18 11

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 19 11

السويس 19 11

العريش 18 08

رفح 17 08

رأس سدر 19 10

نخل 19 02

نويبع 21 15

طابا 20 12

كاترين 18 01

الطور 20 12

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 22 13

مرسى علم 22 14

الفيوم 18 08

بنى سويف 18 08

المنيا 18 07

أسيوط 19 07

سوهاج 19 08

قنا 20 09

الأقصر 22 10

أسوان 23 11

ادفو 23 12

أبوسمبل 23 12

الوادى الجديد 22 06

شلاتين 25 14

حلايب 23 15