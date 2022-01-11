هل يجب الاغتسال قبل العلاقة الزوجية؟.. الإفتاء تقطع الشك باليقين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال فيديو نشرته الإفتاء على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الاغتسال قبل العلاقة الزوجية
ومن جانبه، قال الدكتور محمود شلبى، أمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجب الغسل على الرجل أو المرأة قبل الجماع، ولكنه يكون واجبا بعد العلاقة الزوجية، لأن الغسل بعد الجنابة فرض بإجماع المسلمين، قال الله تعالى: "وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ"، فلا يحلّ لمسلمٍ أن يترك غسل الجنابة بحالٍ أبداً، لكي يستطيع أداء العبادات المختلفة زعلى رأسها الصلاة.
وتابع: "الاغتسال قبل الجماع لو كان للنظافة فلا مانع"، لافتا إلى أن مسألة رفض الزوج الاغتسال قبل الجماع تدل على عدم وجود تفاهم بين الزوجين.
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