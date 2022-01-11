زلزال اليوم.. رئيس معهد البحوث الفكية يبعث رسائل عاجلة للمواطنين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، تفاصيل الهزة الأرضية التى شعر بها سكان القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.





جاء ذلك، فى فيديو "بث مباشر" له على صفحة المعهد القومى للبحوث الفلكية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، منذ قليل.

وقال رئيس معهد البحوث الفلكية، إن الشبكة القومية للزلازل قادرة على رصد وتسجيل أى هزة أرضية على مدار الـ 24 ساعة فى كل مناطق الجمهورية.

وأضاف الدكتور جاد القاضى أن هناك توابع قد يتم تسجيلها بالقرب من مركز الزلزال نفسه، ولكنها ستكون أقل حدة من الزلزال الذى حدث فجر اليوم وبلغت قوته 6.6 درجة مئوية.

وأشار إلى أن معهد البحوث الفلكية لم يتلق أى بيانات تفيد بوقوع خسائر فى الأرواح أو المنشآت، أو الممتلكات من جراء زلزال اليوم الثلاثاء، لافتا إلى أن كل ما ورد إلى المعهد يفيد بشعور المواطنين بالزلزال فقط.

وتابع الدكتور جاد القاضى: "لا يوجد مقارنة بين زلزال اليوم وزلزال 1992 حيث إن زلزال اليوم يبعد 415 كم عن أقرب مدينة مصرية، وهى مدينة دمياط على عكس زلزال 1992 الذى كان فى الأراضى المصرية ".

وبعث رئيس معهد البحوث الفلكية رسالة طمأنة إلىالمواطنين، قائلا: "اطمنوا وكملوا نوم لا داعى للخوف الزلزال انتهى وليس متوقع حدوث أى توابع قوية بنفس قوة الزلزال".