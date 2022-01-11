/671652/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-االناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، عددة مواجهات هامة في مختلف أندية العالم، بينما يخوض منتخب مصر مباراة أمام نظيرة نيجيريا ضمن منافسات بطولة الأمم الإفريقية,.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الأمم الأفريقية

يخوض منتخب نيجيريا مباراته ضد نظيرة مصر والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max.

يخوض فريق الجزائر مباراته ضد منتخب سيراليون في تمام الساعة الثالثة عصراً عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max .

تقام مباراة منتخب السودان ضدغينيا بيساو في تمام الساعة التاسعة صباحاً عبر قنواتbeIN Sports HD 1 Max.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض فريق ساوثهامتون أمام فريق برينتفورد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 2 English.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يخوض فريق كالياري مباراته ضد نظيرة بولونيا والتي من المقرر إقامتها الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

حقق المنتخب السنغالي الفوز على غريمة القاري، منتخب زيمبابوي، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، من نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ونجح الدولي السنغالي ساديو مانى من تسجيل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من اللقاء، من خلال ركلة جزاء، نفذها مانى على يمين حارس المرمى.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب السنغالي ترتيب المجموعة الثانية في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، برصيد 3 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة مالاوي وغينيا

كأس أمم أفريقيا.. المغرب تضرب غانا بهدف صاروخي

حقق منتخب المغرب الفوز على نظيره غانا بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وتبادل الفريقين الهجمات خلال الشوط الأول، وظهر كلاً منها بشكل جيد حيث يريد المنتخبات تحقيق الفوز، في أول المباريات من أجل إنطلاقة قوية .

ومع بداية الشوط الثاني هاجم المغرب مرمى غانا بقوة، وأستطاع أن يهدد مرماهم في أكثر من كرة، حتى نجح المنتخب المغربي في التسجيل عن طريق سفيان بوفال في الدقيقة 83 بتوصيبه صاروخية على يمين حارس غانا.

وبتلك النتيجة حصد منتخب المغرب أول 3 نقاط لهم في منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم غانا والجابون وجزر القمر.