/671654/موعد-مباراة-برينتفورد-وساوثهامبتون-في-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق ساوثهامتون أمام فريق برينتفورد مباراته اليوم الثلاثاء، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض فريق ساوثهامتون أمام فريق برينتفورد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة فريق ساوثهامتون أمام فريق برينتفورد عبر قنوات beIN Sports HD 2 English.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل فريق برينتفورد المركز ال12 برصيد 23 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق، بينما يقع فريق ساوثهامتون في المركز ال14 برصيد 21 نقطة من اصل 19 مباراة.

نتيجة مباراة ليفربول

حقق فريق ليفربول فوزاً سهلا على حساب شروزبيري الذي يقع في الدرجة الثالثة الإنجليزية برباعية مقابل هدف واحد.

وكانت هذه المباراة ضمن مباريات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، وأقيمت على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

أحرز أهداف ليفربول كلا من، فابينيو "هدفين، فيرمينو، جوردون.

وغاب محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا عن المباراة بسبب المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تقام حاليا بالكاميرون.

نتيجة مباراة ليفربول ضد تشيلسي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بهدفين مقابل هدفين، شهد فيه تقدم الريدز بثنائية، وعاد البلوز بهدفي التعادل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين.

الشوط الأول في المباراة

وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أحرز كوفيستش الهدف الأول بشكل رائع، عن طريق تصويبة صاروخية على ياسر الحارس تسكن الشباك.