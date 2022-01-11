/671655/موعد-مباراة-الجزائر-وسيراليون-في-كأس-أمم-أفريقيا

يستعد منتخب الجزائر لمباراته اليوم الثلاثاء، ضد منتخب سيراليون، فى افتتاح مشواره ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة حاليا فى الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

موعد مباراة منتخب الجزائر

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب الجزائر ضد سيراليون في نمام الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات بطولة الامم الإفريقة.

ويشارك المنتخب الجزائري في بطولة أمم أفريقيا 2021، وهو حامل اللقب الأخير من البطولة، على حساب منتخب السنغال، والتي شهدت عليها الأراضي المصرية.

قائمة الجزائر في أمم أفريقيا 2021

حراس المرمى: مصطفى زغبة، الكسندر أوكيدجا، رايس مبولحي.

الـدفـاع: يوسف عطال، عيسى ماندي، إلياس شتي، رامي بن سبعيني، رضا حلايمية، حسين بن عيادة، محمد امين توقاي، جمال بن العمري، مـهـدي تاهرات، عبد القادر بدران.

الوسط: إسماعيل بن ناصر، سفيان فغولي، آدم زرقـان، سفيان بن دبكة، هاريس بلقبلة، راميز زروقي

الهجوم: محمد الأمين عمورة، رياض محرز، ياسين براهيمي، بغداد بونجاح، إسلام سليماني، فريد بولاية، سعيد بن رحمة، يوسف بلايلي، آدم وناس.

توج منتخب الجزائر بكأس العرب بعد الفوز على تونس بنتيجة 2/0 على استاد "البيت"، ضمن اللقاء النهائي من البطولة المقامه في قطر 2021.

جوائز بطولة كأس العرب:

جائزة أفضل لاعب:

الأول: ياسين إبراهيمي

الثاني: يوسف البلايلي

الثالث: أكرم عفيف

جائزة القفاز الذهبي:

الحارس رايس مبولحي

الأول: سيف الدين الجزيري

الثاني: ياسين إبراهيمي

تفاصيل ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.

كأس أمم أفريقيا.. المغرب تضرب غانا بهدف صاروخي

الجدير بالذكر أن حقق منتخب المغرب الفوز على نظيره غانا بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وتبادل الفريقين الهجمات خلال الشوط الأول، وظهر كلاً منها بشكل جيد حيث يريد المنتخبات تحقيق الفوز، في أول المباريات من أجل إنطلاقة قوية .

ومع بداية الشوط الثاني هاجم المغرب مرمى غانا بقوة، وأستطاع أن يهدد مرماهم في أكثر من كرة، حتى نجح المنتخب المغربي في التسجيل عن طريق سفيان بوفال في الدقيقة 83 بتوصيبه صاروخية على يمين حارس غانا.

وبتلك النتيجة حصد منتخب المغرب أول 3 نقاط لهم في منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم غانا والجابون وجزر القمر.