سفير الصين بالقاهرة: مستعدون للتعاون مع شباب العالم لمكافحة كورونا والفقر

جدة - نرمين السيد - وقال ليتشيانج فى تغريدة عبر منصة "تويتر": "نهنئ بحرارة انطلاق منتدى شباب العالم الذى تستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ"، مؤكدًا استعداد الصين لتعميق التعاون مع شباب العالم فى مكافحة كوفيد -19 والفقر وتغير المناخ وتعزيز الاقتصاد الرقمى حتى يصبح العالم أكثر توازنًا وتناغمًا.

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