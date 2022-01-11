موجز دوت الخليج: أماكن سقوط الأمطار فى 6 أيام.. وتفاصيل زلزال اليوم

جدة - نرمين السيد - قال معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى بيان له، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له، سجلت صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022، هزة أرضية فى منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022 الصحة تعلن بيان إصابات كورونا اليوم.. اعرف التفاصيل أول تعليق من الإعلامية نوران عطا الله بعد شائعة وفاتها (فيديو) الأرصاد تكشف أهم الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار فى 6 أيام (صورة) هل يجب الاغتسال قبل العلاقة الزوجية؟.. الإفتاء تقطع الشك باليقين (فيديو) عاجل.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال اليوم (صورة) هزتان أرضيتان تضربان محافظة عراقية كوريا الشمالية تطلق صاروخا جديدا تجاه هذه المنطقة حصيلة مفزعة لـ إصابات كورونا فى 4 دول عربية خلال يوم زلزال قوى يضرب قبرص كلاكيت تانى مرة.. إصابة رئيس المكسيك بـ فيروس كورونا كأس الأمم الإفريقية 2022.. التشكيل المتوقع لـ الفراعنة أمام نيجيريا باتشيكو: أفشة أكبر عدو لى بعد القاضية ممكن.. وشيكابالا استثنائى (فيديو) انتخابات الزمالك 2022 .. الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم فى كأس الأمم الإفريقية 2022 إصابة محمد مجلى.. نجم المقاولون العرب بـ كورونا مانشستر يونايتد يقصى رفقاء تريزيجيه من كأس الاتحاد الإنجليزى ياسين نجل أحمد السقا يعلن إصابته بـ كورونا نرمين الفقى تبهر جمهورها بـ جامبسوت حمراء.. (صور) الغزالة مش رايقة.. كريم محمود عبد العزيز يعلن إصابته بـ كورونا تسعيرة الغداء والتصوير مع فيفى عبده فى الإمارات (صورة) وجهت رسالة محبة للمصريين.. ملكة الإحساس تعلن موعد حفلها فى القاهرة (صورة) آدم الشرقاوى يكشف بداياته الصعبة: كنت شغال فى مطعم (فيديو) أسماء.. وفاة اثنين من ركاب سيارة الموت من أعلى معدية منشأة القناطر عاجل.. النيابة العامة تصدر بيانا بشأن غرق سيارة منشأة القناطر

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