جدة - نرمين السيد - أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائى، اليوم الثلاثاء، عن عدد من القرى والتوابع لإجراء أعمال الصيانة، ووجه جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التى ستشهد فصل التيار الكهربائى عنها.





وسيتم فصل التيار الكهربائى عن 20 قرية وتوابعها إضافة إلى عدد من الأحياء بمدينة كفر الشيخ، فسيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى اسحاقه، وتتأثر بعمليات الفصل إسحاق وتوابعها بمركز كفر الشيخ، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى أبو زيادة بدسوق، وتتأثر كل من أبو زيادة والشباسية وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الربايعة بسيدى سالم، وتتأثر بعملية الفصل قرية الربايعة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى أبو غنام بالحامول، وتتأثر قرى 12 و77، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى إبراهيم الدسوقى، غرب البرلس، وتتأثر قرى الخريجين بفصل التيار الكهربائى. كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن الناصرية بالرياض، ويتأثر بالفصل مجلس قروى الرصيف والقرى التابعة لها، وعن مغذى حازق ببيلا وتتأثر بعملية الفصل قرية حازق وتوابعها، وعن مغذى صندلا غرب كفر الشيخ، وتتأثر بعملية الفصل قرية صندلا وتوابعها، وعن مغذى المضارب، وتتأثر بعملية الفصل منطقة قباء بجوار كلية الدراسات والمضارب وطريق دسوق، ومغذى المدينة بدسوق، وتتأثر بعملية الفصل الحيطة وام يوسف وبطاح، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى إيطاليا بالحامول، وتتأثر بعملية الفصل (إيطاليا) والمجاز وتيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- فصل التيار الكهربائى عن 20 قرية بكفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.