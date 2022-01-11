التنمية المحلية والشباب والرياضة يطلقان الصفحة الرسمية لمبادرة ”إيجي ترك ” لعربات...

أطلقت وزارة التنمية المحلية، ووزارة الشباب والرياضة، الصفحة الرسمية لمبادرة "إيجي ترك"لعربات الطعام المتنقلة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتوسيع قاعدة مستخدمي هذه العربات وجذب عدد أكبر من الشباب لتوفير فرص عمل حقيقية بشروط وضوابط محددة من خلال التعاون والتنسيق الدائم بين الوزارتين.

ويأتي ذلك في ظل مذكرة تفاهم بين الوزارتين بحضور دولة رئيس الوزراء لإطلاق المبادرة وتنفيذ وادارة عمل وحدات الطعام المتنقلة والذي يعتمد على مبدأ الشباك الواحد للتيسير، وإنهاء إجراءات استخراج تراخيص عمل هذه الوحدات من الجهات المختلفة.

يستفيد من هذه المبادرة الشباب من الجنسين من 18 حتى 40 سنة بالإضافة الي ذوي الهمم، ويتم التنفيذ الأماكن التي تخصصها كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية بالإضافة الى مراكز الشباب والهيئات والمنشأت التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

الجدير بالذكر ان التعاون بين الوزارتين يهدف لإنشاء منظومة متكاملة ورائدة على المستوى القومي لدعم وتنمية وتطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال توحيد وتنسيق جهود شركاء التنمية بهدف احتضان مشروع منذ البداية وحتى الوصول بالمشروع إلى مرحلة النمو عن طريق التنسيق لتقديم حزم متكاملة من الدعم الفني "التدريبي والتكنولوجي والتسويقي" لكافة مراحل المشروع، ويتكامل معها التمويل الذي يتناسب مع حجم واحتياجات المشروع.

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