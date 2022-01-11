زلزال بقوة 6.3 درجة ريختر يضرب منطقة قبرص يشعر به سكان القاهرة...

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر منطقة قبرص، وامتدت آثاره ليشعر به سكان بعض مناطق مصر، حسبما تداول عشرات من مستخدمى مواقع التواصل، ونشرت بعض وسائل الإعلام.
وخلال الدقائق الأخيرة تداول عدد كبير من المواطنين بأغلب أنحاء الجمهورية، ما يفيد شعورهم بهزة أرضية قوية، إذ أشار عدد من سكان القاهرة الكبرى فى تدوينات على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تفيد بشعورهم بهزة أرضية خفيفة.
ونشر موقع العين وعدد من المنصات، خبر وقوع هزة أرضية فى منطقة قبرص، بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، دون أنباء حتى الآن عن خسائر فى قبرص أو عن هزات ارتدادية لاحقة.
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