جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة التنمية المحلية، ووزارة الشباب والرياضة، الصفحة الرسمية لمبادرة "إيجى ترك"لعربات الطعام المتنقلة، على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك لتوسيع قاعدة مستخدمى هذه العربات وجذب عدد أكبر من الشباب لتوفير فرص عمل حقيقية بشروط وضوابط محددة من خلال التعاون والتنسيق الدائم بين الوزارتين.





ويأتى ذلك فى ظل مذكرة تفاهم بين الوزارتين بحضور دولة رئيس الوزراء لإطلاق المبادرة وتنفيذ وإدارة عمل وحدات الطعام المتنقلة والذى يعتمد على مبدأ الشباك الواحد للتيسير، وإنهاء إجراءات استخراج تراخيص عمل هذه الوحدات من الجهات المختلفة. يستفيد من هذه المبادرة الشباب من الجنسين من 18 حتى 40 سنة بالإضافة الى ذوى الهمم، ويتم التنفيذ الأماكن التى تخصصها كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية بالإضافة الى مراكز الشباب والهيئات والمنشأت التابعة لوزارة الشباب والرياضة. الجدير بالذكر ان التعاون بين الوزارتين يهدف لإنشاء منظومة متكاملة ورائدة على المستوى القومى لدعم وتنمية وتطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال توحيد وتنسيق جهود شركاء التنمية بهدف احتضان مشروع منذ البداية وحتى الوصول بالمشروع إلى مرحلة النمو عن طريق التنسيق لتقديم حزم متكاملة من الدعم الفنى "التدريبى والتكنولوجى والتسويقى" لكافة مراحل المشروع، ويتكامل معها التمويل الذى يتناسب مع حجم واحتياجات المشروع. ويمكن الاطلاع على تفاصيل الصفحة من هنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تستهدف الجنسين.. إطلاق صفحة مبادرة «إيجى ترك» لعربات الطعام المتنقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.