/671657/تعرف-على-موعد-مباراة-ليفربول-ضد-أرسنال-فى-كأس-الاتحاد-الإنجليزى

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي مباراته القادمة أمام نظيرة أرسنال، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 يوم الخميس الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل ليفربول لقاء ارسنال، بعد تخطيه عقبة الربع نهائي من الكأس أمام ليستر سيتي والذي حسمته ركلات الجزاء لصالح الريدز.

ويغيب عن صفوف لاعبي الفريقين، كلا من محمد صلاح، وساديو ماني، ونابي كيتا، من صفوف ليفربول، وفي الجانب المقابل من أرسنال يغيب الجابوني أوباميانج، ومحمد النني.

غيابات ليفربول أمام أرسنال في الكأس

ويأتي غيابات ليفربول، بسبب انتشار فيروس كورونا وسط لاعبي الريدز، بجانب إنضمام لاعبي الفريق الأفارقة لمنتخبات بلادهم، استعداداً لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وتغيب العديد من الأسماء البارزة في صفوف الريدز، أمام الأرسنال في الجولة الأولى من نصف نهائي كأس الرابطة، ويأتي الثنائي الإفريقي الأبرز في غياب الفريق، محمد صلاح لاعب منتخب مصر، وساديو مانى مهاجم منتخب السنغال.

غيابات ليفربول للمشاركة في أمم أفريقيا

ونرصد لكم في الأسطر القادمة غيابات ليفربول أمام أرسنال بكأس الرابطة الإنجليزية، ونأتي في الأول بغيابت اللعبين المشاركين في أمم أفريقيا 2021، الأول محمد صلاح مع منتخب مصر، وساديو مانى مع منتخب السنغال، ونابي كيتا مع منتخب غينيا.

في حين تأتي باقي غيابت الفريق وعلى رأسهم المدير الفني للفريق، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، "يورجن كلوب المدير الفني، روبيرتو فيرمينيو، صانع ألعاب، أليسون بيكر حارس المرمى، جويل ماتيب مدافع، ميناميو خط الوسط، ديفوك أورويجي مهاجم، إيليوت خط الوسط، أدريان حارس المرمى، والتي من المتوقع اللحاق بالمباراة.

نتيجة مباراة تشيلسي وليفربول بالدوري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بهدفين مقابل هدفين، شهد فيه تقدم الريدز بثنائية، وعاد البلوز بهدفي التعادل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين.

وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.