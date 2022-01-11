زالزال اليوم.. عمق 60 كم وقوة 6.6 ريختر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد -

زلزال اليوم

وقال المعهد، فى بيان له، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، سجلت صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022، زلزال اليوم فى منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط.

زلزال اليوم فى مصر



وأشار المعهد فى بيان صحفى، إلى أن بيانات زلزال اليوم كالتالى:

تاريخ الحدوث: زلزال اليوم، الثلاثاء الموافق 11 يناير / 2022

وقت الحدوث والقوة: 3:07 صباحا بالتوقيت المحلى بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر لزلزال اليوم.

دائرة العرض 35,15 شمالا.. خط الطول 31.94 شرقا.. العمق : 60 كم

وقد ورد إلى المعهد ما يفيد شعور المواطنين بزلزال اليوم.

وكشف معهد البحوث الفلكية أن الشبكة القومية لـ الزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها.

ولفت المعهد إلى أنه أصبح مستحيلا حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

توضيح من الفلك عن زلزال اليوم

كشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، تفاصيل زلزال اليوم، والذى شعر به سكان القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

زلزال اليوم



وقال رئيس معهد البحوث الفلكية، إن الشبكة القومية للزلازل قادرة على رصد وتسجيل أى زلزال اليوم على مدار الـ 24 ساعة فى كل مناطق الجمهورية.

وأضاف القاضى، أن هناك توابع قد يتم تسجيلها بالقرب من مركز الزلزال نفسه، ولكنها ستكون أقل حدة من الزلزال الذى حدث فجر اليوم وبلغت قوته 6.6 درجة مئوية.

وأشار إلى أن معهد البحوث الفلكية لم يتلق أى بيانات تفيد بوقوع خسائر فى الأرواح أو المنشآت، أو الممتلكات من جراء زلزال اليوم، لافتا إلى أن كل ما ورد إلى المعهد يفيد بشعور المواطنين بالزلزال فقط.