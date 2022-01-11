عاجل.. السيسى يصل قاعة فعاليات اليوم الثانى من منتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - ويستضيف المنتدى نخبة من شباب 196 دولة من قارات؛ إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

تضم فعاليات اليوم الثانى من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التى تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية فى عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمى ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية فى تحقيق استدامة الأمن المائى، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمى ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثانى افتتاح بدء نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.