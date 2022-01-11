«الشباب» تفتتح المعرض الختامى لبرنامج الفنون التراثية بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - وأشارت عزة الدرى رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة أن برنامج الفنون التراثية المنفذ بمحافظات الجمهورية يأتى فى إطار توجيهات الدولة نحو إحياء الحرف اليدوية والتراثية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتنفيذ برامج تنموية لبناء النشء. وأكدت هالة عثمان مدير عام الإدارة العامة للبرامج بوزارة الشباب والرياضة أن البرنامج يهدف غرس ثقافة العمل من خلال تعليم وتنمية مهارات وقدرات الفنية للطلائع والحفاظ على التراث اليدوى. كما أشار مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة إلى أن فرق الفن التشكيلى للطلائع بمراكز الشباب لأبناء قرى حياة كريمة شاركت بالبرنامج واستمر التنفيذ خلال الفترة من شهر نوفمبر 2021 الى يناير 2022 وعلى هامش افتتاح المعرض تم تقديم عروض فنية لفرق الفنية للطلائع "كورال / مسرح / فن ارتجال وكذلك الشعب التخصصية (كشافة /مرشدات /أشبال /زهرات / قدم خماسى".

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