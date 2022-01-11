عاجل.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - والفيلم التسجيلى يستعرض المخاطر التى نواجهها بسبب التغيرات المناخية.

وانطلقت أمس فعاليات منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعددا من المسؤولين.

ويستضيف المنتدى نخبة من شباب 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.