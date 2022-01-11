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حضر فعاليات المؤتمر، الدكتورة عزة محمد حافظ عميد كلية التمريض، والدكتورة هدى عبدالعظيم محمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جيهان سيد على رئيس قسم التمريض الباطنى والجراحى ورئيس المؤتمر، والدكتورة هند الهام محمد ذكى الأستاذ المساعد بالقسم ومقرر المؤتمر، والدكتورة بدور عادل مدرس بقسم التمريض وسكرتير المؤتمر.
وقالت الدكتورة عزة حافظ أن الهدف من المؤتمر هو تبادل الابحاث العلمية فى هشاشة العظام بين كلية الطب والتمريض ومؤسساتهم، والتثقيف الصحى لجميع فئات المجتمع حول مرض هشاشة العظام، والتقنيات الحديثة فى الكشف المبكر والعلاج، وتقديم الرعاية التمريضية المتنوعة لمرض هشاشة العظام، والبحث العلمى وتطوراته فى المجالات المختلفة.
وأوضحت الدكتورة جيهان سيد أن فعاليات المؤتمر تناولت 8 محاور تدور حول: تقديم كل ما هو جديد عن هشاشة العظام، واستعراض التقنيات الحديثة فى تشخيص والعلاج هشاشة العظام، والرعاية التمريضية المتقدمة للمرضى، إلى جانب التعريف بمرض هشاشة العظام وكيفية الوقاية منه، وتأثير الأمراض المزمنة وخلل الهرمونات على مريض هشاشة العظام، بالإضافة إلى استعراض أحدث ما قدم فى البحث العلمى والتطورات العلاجية فى المجال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «تمريض المنيا» تعقد مؤتمرا بعنوان «هشاشة العظام: معا لتحقيق حياة أفضل» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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