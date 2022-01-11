شعراوى : استعدادات مكثفة لتنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ فى ٥ محافظات...

فى اطار مشاركة وزارة التنمية المحلية مع جميع أجهزة الدولة فى تنفيذ المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة...أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية انه يجرى حاليا الاستعداد لانطلاق المنظومة بمحافظات المرحلة الأولى فى محافظات الإسماعيلية و جنوب سيناء و بورسعيد و السويس اضافة الى محافظة الأقصر و ذلك بالتنسيق مع وزارات الدفاع و الداخلية و الصحة و البترول والكهرباء و الاتصالات و المحافظات المشار إليها على أن يتم تعميم الشبكة فى باقى المحافظات على مراحل متعددة.

و كشف اللواء شعراوى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هى شبكة موحدة ومؤمَّنة لجميع الجهات الإدارية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية مؤكدا أن الشبكة تعمل على تحقيق سرعة الإستجابة بينها وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين ، كما تتيح البيانات والإجراءات الحديثة لدعم وإتخاذ القرار .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الشبكة تستوعب جميع الجهات المعنية بالمحافظات ، وتحقق التعاون والتكامل بينهم لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ من خلال مركز السيطرة الموحد لخدمات الطوارئ والسلامة العامة فى كل محافظة من المحافظات الخمس المشار إليها مؤكداً أن الشبكة تساهم في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية وتدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى الآمن ورؤية مصر 2030 .

و أشار اللواء شعراوى الى أنه تم اجراء البروفة الرئيسية للتجربة الاسترشادية الموسعة " مناورة إدارة الطوارئ " من داخل مركز السيطرة الإقليمى للشبكة الوطنية بمحافظة الإسماعيلية بحضور ممثلى الجهات المشاركة موضحاً أن إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة يأتى تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لتحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات المعنية و لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية في أقل وقت ممكن .

وقال اللواء شعراوى أنه تم خلال البروفة الرئيسية للتجربة الإسترشادية الموسعة استعراض المنظومات المتاحة بالجهات الحكومية المعنية وتكاملها مع الشبكة الوطنية لتحقيق أعلى إستفادة منها لافتا إلى أن فعاليات المناورة اشتملت على محاكاة إدارة مجموعة حوادث بمحافظات إقليم القناة ومحافظة الأقصر فى توقيت متزامن ومتابعتها من مركز السيطرة الإقليمى بالاسماعيلية ، حيث ظهر مدى تحقيق التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية والتنفيذية مع مراعاة المعدلات والمقاييس المعمول بها بالدول العالمية بإستخدام خدمات وإمكانيات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

و أشار شعراوى إلى أنه تم أيضا خلال المناورة إبراز الأنظمة والتطبيقات التى وفرتها الشبكة الوطنية لصالح الجهات الحكومية ، حيث تم تنفيذ تكامل الدائرة الصحية بين هيئة الإسعاف المصرية ، والهيئة العامة للرعاية الصحية ، والربط اللحظى والآلى بينهم الذى يضمن وصول المصابين إلى المستشفى المختصة فى أقل زمن ممكن ومتابعة كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفق للمعدلات العالمية .

ولفت اللواء شعراوى الى أنه تم تنفيذ الربط الآلى بمنظومات البترول والكهرباء والمياه والتضامن الإجتماعى والموارد المائية والرى ومنظومة الجيومكانى الخاصة بمحافظة الإسماعيلية لتحقيق الإستجابة ورد الفعل اثناء الطوارئ والحوادث والسيطرة اللحظية على العناصر الميدانية .

و أضاف اللواء محمود شعراوى أن البروفة الرئيسية للتجربة الاسترشادية الموسعة التى تم تنفيذها ، هى نقلة نوعية هائلة فى تحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية على مستوى محافظة الإسماعيلية ومستوى الإقليم بالكامل لتكون على اتم استعداد لمجابهة اى طارئ يحدث فى نطاق إقليم القناة .