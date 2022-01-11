/671664/السيسي-يشارك-فى-جلسة-نقاشية-بمنتدي-الشباب-بعنوان-الطريق-من-جلاسكو-إلى-شرم-الشيخ-لمواجهة-التغيرات-المناخية

دوت الخليج

منتدي شباب العالم

وكان افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمال منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، أمس الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ، ولمدة أربعة أيام، وسط مشاركة وفود شبابية من مختلف دول العالم.

وقال "السيسي" خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى :"في النسخة الرابعة من منتدى شاب بالعالم، وسط حوار وتواصل بين الشباب يُعد المنتدى أداة لتبادل الرؤى بين كل العالم، في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني والتي تُحتم علينا أن ندرك أهمية الحوار، وإدارة الاختلاف فيما بيننا، ونشكل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق وسره في هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز في هذا الاختلاف، وليس للإنسانية سبيل لتجاوز أزماتها الراهنة سوى إخلاص النوايا والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام".

افتتتاح منتدي شباب العالم

هذا وأعلن الرئيس السيسي افتتاح المنتدى وانطلاق فاعلياته، قائلًا :"يشرفني وسط الحضور الكريم، بأن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم "على خير اجتمعنا، وبسم الله نبدأ".

الجدير بالذكر أن منتدى شباب العالم ينطلق اليوم، الإثنين، في نسخته الرابعة، في الفترة من 10 إلى 13 يناير بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وفود شبابية من مختلف دول العالم.

وفي إطار الحرص الشديد من إدارة منتدى شباب العالم على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، أعلنت إدارة المنتدى عن تقسيم حضور المشاركين على جميع الفعاليات الرئيسية الخاصة بالافتتاح الرئيسي للمنتدى، والافتتاح الخاص بمسرح شباب العالم، والحفل الختامي.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة الوقائية الخاصة بالمنتدى لتقليل كثافة أعداد الحضور وتحقيقًا للتباعد الاجتماعي والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في تلك الفعاليات الرئيسية التي تشهد عادةً إقبالًا كثيفًا من المشاركين في المنتدى.

تقسيم الحضور على الفعاليات الرئيسية

ولأول مرة وفي إطار حرص إدارة منتدى شباب العالم على إتاحة الفرصة لمشاركة جميع الحاضرين ومن لم يتمكنوا من الحضور، أعلنت إدارة المنتدى عن إطلاق منصتها التفاعلية للمشاركة في فعاليات المنتدى عن بعد مع إمكانية المشاركة افتراضيًا في المنتدى، وذلك بالنظام الافتراضي “Virtual System” على موقع المنتدى. هذا ويمكن زيارة الموقع والقيام بتجربة ثرية من خلال الرابط التالي: https://virtual.wyfegypt.com.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب