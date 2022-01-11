دوت الخليج تنشر تفاصيل مشاريع الشاعر حسين الميالي الجديدة مع نجوم العراق

/671667/تحيا-مصر-تنشر-تفاصيل-مشاريع-الشاعر-حسين-الميالي-الجديدة-مع-نجوم-العراق

بدأ الشاعر حسين الميالي، لتحضير مشاريعه الجديدة بمجموعة من الأغنيات الجديدة مع كبار نجوم الطرب في العراق، وذلك بعد أخر أعماله الذي تعاون خلالها مع النجم العراقي حاتم العراقي، حيث قدما سويًا أغنية تحمل اسم "من روحي راح أزعل صدك"، والتي من المقرر طرحها خلال هذه الفترة المقبلة.

دوت الخليج ترصد تفاصيل مشاريع الشاعر حسين الميالي الجديدة

مشاريع الشاعر حسين الميالي الجديدة

ويستعد الشاعر حسين الميالي، لتحضير أغنية جديدة مع الفنان نور الزين وتحمل اسم خاف بيوم تحب من بعدي، كما يحضر حسين الميالي أغنية جديدة اسمها هاك استلم ويقدمها مع المطرب العراقي محمد السالم.

أخر أعمال الشاعر حسين الميالي

يشار إلى أن آخر أعمال الشاعر الغنائي حسين الميالي الغنائية أغنية بعنوان بيت الغالي للمطرب محمد السالم، وأغنية صفيتهم كل الربع للمطرب طيف الهميم، وأغنية إلهي للمطربة شيراز.

حفل حاتم العراقي

ومن ناحية أخرى، أحيا الفنان حاتم العراقي مؤخرا حفلا غنائيا في مهرجان بابل الدولي، يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021، بمشاركة الفنان هاني شاكر. وجاء حفل حاتم العراقي في مهرجان بابل الدولي، بعد غياب دام أكثر من 20 عاما عن آخر مشاركة له، وذلك ما دفعه للتعبير عن سعادته بالعودة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

من هو حاتم العراقي؟

حاتم العراقي ولد في 20 مارس 1969، ولقب بعندليب العراق وملك المواويل واشتهر بغنائه للشجن والمواويل الحزينة، متزوج من ابنة عمه أزهار ولديه أربعة أبناء بنت اسمها نور وأربعة أولاد هم أحمد وأسعد وعدي وقصي الذي احترف الفن.

حاتم العراقي الذي يتعاون مع الشاعر حسين الميالي في مشاريعه الجديدة

أطلق مجموعة كبيرة من الألبومات شارك في العديد من المهرجانات في العديد من الدول العربية والأجنبية، وقد تعاون مع الكثير من الفنانين منهم الفنان كاظم الساهر الذي غنى من الحانة أغنية هلا عيني والفنان مهند محسن والفنان وليد الشامي وأيضا قام بتلحين الأغاني لكثير من الفنانين ومنهم الفنانة شذى حسون والفنان صابر الرباعي والفنان فايز السعيد والفنانة رحمة رياض.