عاجل.. جون كيرى: أمامنا 8 سنوات لاتخاذ قرارات حاسمة لتجنب عواقب المناخ

جدة - نرمين السيد - أعرب جون كيرى المبعوث الأمريكى لشؤون المناخ، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى على قيادته قضية التغيرات المناخية والتزامه برعاية حكومة مصر الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ.





وأضاف كيرى، خلال كلمة بالجلسة النقاشية بمنتدى شباب العالم بعنوان "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية"، اليوم الثلاثاء، أنه يقدم شكره لوزير الخارجية سامح شكرى، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وأوضح أن أمامنا 8 سنوات لاتخاذ قرارات حاسمة لتجنب عواقب أزمة المناخ، خصوصًا وأن جميع دول العالم تشعر بالتغيرات المناخية.

وأشار إلى أن التحدى الأكبر جعل الأنظمة الحكومية والخاصة تتحرك بسرعة، وعلينا الاستفادة من الفرص الاقتصادية وتوفير الملايين من الفرص الوظيفية وبناء شبكات ذكية واستغلال الطاقات المتجددة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا».

ويستضيف المنتدى نخبة من شباب 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

تضم فعاليات اليوم الثانى من النسخة الرابعة من المنتدى عددًا من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التى تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية فى عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمى ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية فى تحقيق استدامة الأمن المائى، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمى ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثانى افتتاح بدء نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.