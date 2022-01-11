حصاد 2021.. الصحة: تقديم الخدمة لـ 2 مليون مواطن بالمعهد القومى للقلب

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، لـ 2 مليون و178 ألف مواطن، بالمعهد القومى للقلب، التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، خلال عام 2021، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة بالمعهد القومى للقلب، شملت المترددين على العيادات الخارجية، وبلغ عددهم 500 ألف مريض، فيما تردد على قسم الاستقبال بالمعهد 350 ألف مريض، بينما استقبلت الأقسام الداخلية بالمعهد 214 ألف مريض، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية إلى 37 ألف و741 مريضا، من خلال أقسام الرعاية المركزة والمتوسطة.

وتابع أن المعهد القومى للقلب أجرى 10 آلاف عملية جراحية تنوعت بين القسطرة القلبية والقلب المفتوح، بنسب نجاح تضاهى النسب العالمية، فضلًا عن إجراء 8 آلاف و783 جلسة علاج طبيعى، وإجراء 863 ألف و310 تحليلًا طبيًا، بالإضافة إلى إجراء 194 ألفًا و755 أشعة تتضمن (أشعة تشخيصية، رسم قلب، رسم قلب إيكو، أشعة مقطعية).

وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أنه تم استحداث عددا من الأجهزة الطبية، بتكلفة مليون و117 ألف جنيه، والتى تضمنت (جهاز مسح ذرى، 3 أجهزة بقسم الأشعة، 4 أجهزة طبية بقسم الرعاية المركزة)، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وإتاحة أفضل خدمة طبية وعلاجية.

ومن جانبه، لفت الدكتور محمد عبدالهادى مدير المعهد القومى للقلب، إلى أن المعهد يحرص على تقديم أفضل خدمة طبية فى كافة التخصصات، بإتباع أساليب علاجية عالمية، بالإضافة إلى تدريب الفرق الطبية، ضمن برنامج الزمالة الطبية، للارتقاء بمستوى الخدمة المُقدم للمواطنين، مشيرًا إلى أن المعهد يعمل بسعة 408 أسرة، بالإضافة إلى المشاركة فى المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار.