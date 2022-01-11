عاجل- محمد نصر: الدول النامية تحتاج 5.3 تريليون دولار لمواجهة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - قال السفير محمد نصر، مدير إدارة المناخ والبيئة فى وزارة الخارجية، إن مفاوضات تغيرات المناخ ليست فنية ولكنها سياسية، وأصبح الموضوع تنمويًا وسيختلف بصورة جذرية وله تأثير على جميع القطاعات الاقتصادية.





وأضاف نصر، خلال كلمة أمام الجلسة النقاشية بمنتدى شباب العالم بعنوان "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية"، اليوم الثلاثاء، أن الدول النامية تواجه 3 تحديات فيما يخص التغيرات المناخية، وهى الفجوة بين الاحتياجات وما هو متاح من التمويل، فالدول النامية تحتاج إلى 5.3 تريليون دولار حتى 2030، وعدم تناسب أدوات التمويل مع احتياجات الدول النامية، والنفاذ إلى التمويل.

وأشار إلى أن الدول الإفريقية والنامية تعمل على الضغط ليكون التمويل ميسرًا ومحاولة التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية لتغيير الفكرة التى لا تأخذ فى اعتبارها التغيرات السريعة لتنفيذ اتفاق باريس.

وانطلقت أمس فعاليات منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعددا من المسؤولين.

ويستضيف المنتدى نخبة من شباب 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.