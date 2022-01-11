وفى صدر صفحتها الأولى، نشرت صحيفة (النهار) صورة تجمع الرئيس السيسى بميقاتى أمس ونقلت تأكيد الرئيس السيسى على التضامن الكامل مع لبنان خصوصا فى الضائقة التى يمر بها.
وتحت عنوان "السيسى لميقاتى: بلدكم فى قلبى"، نشرت صحيفة (الجمهورية) فى عددها الصادر اليوم صورة خلال استقبال الرئيس السيسى لميقاتى أمس ونقلت التصريحات التى أكد فيها الرئيس السيسى أن لبنان فى قلبه شخصيا وفى ضمير ووجدان مصر.
من جهتها، أبرزت صحيفة (اللواء) تأكيد ميقاتى أن الحكومة تسعى لإخراج لبنان مما يعانى منه من مأزق، معتبرا أن العلة فى جسد الوطن تقتضى المعالجة لا الخروج من المسؤولية أو التخلى عنها.
ودعا ميقاتى شباب لبنان إلى عدم اعتبار الهجرة هى الحل مشددا على ضرورة الحفاظ على إيمانهم بلبنان الذى واجه على مدى تاريخه أهوالا ومصاعب أقسى من التى يعيشها اليوم.
أما صحيفة (الشرق) فركزت على تصريحات الرئيس السيسى، إذ نشرت فى صدر صفحتها الأولى عنوانا رئيسيا يقول: "السيسى: لبنان فى قلبى وفى ضمير ووجدان مصر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحف اللبنانية تبرز تصريحات الرئيس السيسى حول لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.