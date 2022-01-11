الصحف اللبنانية تبرز تصريحات الرئيس السيسى حول لبنان

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى أكد دعمه وتضامنه الكامل مع لبنان، وذلك خلال استقباله أمس رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتى على هامش فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم المقامة فى مدينة شرم الشيخ.





وفى صدر صفحتها الأولى، نشرت صحيفة (النهار) صورة تجمع الرئيس السيسى بميقاتى أمس ونقلت تأكيد الرئيس السيسى على التضامن الكامل مع لبنان خصوصا فى الضائقة التى يمر بها.

وتحت عنوان "السيسى لميقاتى: بلدكم فى قلبى"، نشرت صحيفة (الجمهورية) فى عددها الصادر اليوم صورة خلال استقبال الرئيس السيسى لميقاتى أمس ونقلت التصريحات التى أكد فيها الرئيس السيسى أن لبنان فى قلبه شخصيا وفى ضمير ووجدان مصر.

من جهتها، أبرزت صحيفة (اللواء) تأكيد ميقاتى أن الحكومة تسعى لإخراج لبنان مما يعانى منه من مأزق، معتبرا أن العلة فى جسد الوطن تقتضى المعالجة لا الخروج من المسؤولية أو التخلى عنها.

ودعا ميقاتى شباب لبنان إلى عدم اعتبار الهجرة هى الحل مشددا على ضرورة الحفاظ على إيمانهم بلبنان الذى واجه على مدى تاريخه أهوالا ومصاعب أقسى من التى يعيشها اليوم.

أما صحيفة (الشرق) فركزت على تصريحات الرئيس السيسى، إذ نشرت فى صدر صفحتها الأولى عنوانا رئيسيا يقول: "السيسى: لبنان فى قلبى وفى ضمير ووجدان مصر".