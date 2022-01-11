خلال منتدى شباب العالم.. مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة تشكر السيسى

جدة - نرمين السيد - أعربت أنجل أندرسون المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، عن احترامها وتقديرها لمصر لاستضافة منتدى شباب العالم، كما شكرت الرئيس عبدالفتاح السيسى على قيادته القوية ولرئيس الوزراء.





وأضافت خلال كلمة أمام الجلسة النقاشية بمنتدى شباب العالم بعنوان "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية"، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع أداء مصر نفس الدور الذى ظهرت به فى مؤتمر التنوع البيولوجى الذى عقد فى شرم الشيخ.

وأشارت إلى قطع شوط كبير فى جلاسكو، ولكن ما زال هناك طريق طويل، وهناك المزيد من الالتزام من البلدان، والدول العشرين الكبار المسؤولة عن 76% من الانبعاثات لا بد أن تطبق الالتزامات.

وأشارت إلى أن توفير الـ100 مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية فى 2020 لم يتم تنفيذه، مؤكدة أن مؤتمر جلاسكو كان مهما للغاية وتم ذكر الدعم للمرة الأولى وغاز الميثان.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا».

ويستضيف المنتدى نخبة من شباب 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

تضم فعاليات اليوم الثانى من النسخة الرابعة من المنتدى عددًا من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التى تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية فى عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمى ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية فى تحقيق استدامة الأمن المائى، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمى ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثانى افتتاح بدء نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.