محافظ المنيا: يجرى تنفيذ 457 مشروعا ضمن حياة كريمة

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جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمود أبوزيد، بحضور اللواء محمد عزت رئيس مركز أبو قرقاص، وعدد من الجهات المعنية، وذلك لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، والوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومتابعة معدلات ونسب تنفيذ المشروعات والعمل على توفير كافة إمكانيات المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المطلوبة من المبادرة.
وأعلن محافظ المنيا عن تنفيذ 194 مشروع للصرف الصحى بالمركز ، 219 مشروع لمياه الشرب، 182 مشروع فى قطاع الصحة، 192 مشروع بقطاع الكهرباء، 103 مشروع للأبنية التعليمية، 64 مشروع للمجمعات الزراعية والخدمية، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ الأعمال تباعًا وفقا للجدول الزمنى المحدد، وبالتوازى بمختلف القطاعات الخدمية، لضمان الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا لمعايير الجودة وبكفاءة عالية، ووفقا للجدول الزمنى المحدد.
شملت جولة المحافظ، تفقد الأعمال الجارى تنفيذها بقرية جريس، حيث يجرى إنشاء المجمع الزراعى والمجمع الخدمى بالقرية، كما تفقد المحافظ وحدة التدريب المتنقلة التابعة لمديرية القوى العاملة، والتى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" بهدف تدريب الشباب على المهن والحرف المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل وفتح مشروعات صغيرة وفقا لرؤية مصر 2030، كما تفقد المحافظ أحد الفصول المجتمعية بالقرية.
وخلال الجولة، التقى "القاضى" بعدد من الأهالى واستمع لشكواهم، كما تابع أعمال صرف الأسمدة الزراعية بأحد المخازن التابعة للجمعية الزراعية، ووجه بالعمل على حل أية مشكلات، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للفلاحين، والاستجابة العاجلة لمتطلبات المواطنين.
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