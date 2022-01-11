وزير الإنتاج الحربى يشيد بمنتدى شباب العالم: رسالة سلام

جدة - نرمين السيد - وأشار الوزير، إلى أن المنتدى يعد من أهم التجمعات الشبابية حول العالم ويمثل نقطة إلتقاء بين شباب العالم الواعدين لتبادل الحوار والتناقش حول قضايا التنمية، مشيداً بإعادة عقد المنتدى والرجوع بقوة بعد توقفه خلال العامين الماضيين بسبب ظروف جائحة كورونا مع الحرص على الإلتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة المشاركين بالمنتدى.

وأكد أن منتدى شباب العالم يمثل رسالة سلام من مصر إلى العالم كما يؤكد اهتمامها بإرساء مبدأ الحوار واحترام الرأى والرأى الآخر.

وأكد الوزير مرسى على حرص الدولة المصرية على تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم ودورهم الفعال فى التنمية والنهوض بالوطن، مضيفاً أنه من منطلق ذلك يوجد ثلاث مساعدين له من الشباب كما يتم بناء قدرات شباب المهندسين والعاملين بالإنتاج الحربى بشكل دائم لإعداد صف ثانى قادر على القيادة وتولى مختلف المناصب، مضيفاً أن وزارة الإنتاج الحربى ومختلف الجهات بالدولة تهتم ببناء الشباب المصرى لأنهم هم القوة الإنتاجية الحقيقية للبلاد ولديهم قدرات وطاقات كبيرة للإبداع والابتكار.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على أن التحديات الكبيرة التى نتجت عن جائحة كورونا أثرت سلباً ولا تزال على الوضع الاقتصادى العالمى كما كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادى القومى إلا أن الدولة المصرية على الرغم من ذلك استمرت فى دعم الأسعار واتخاذ الإجراءات التى من شأنها دعم المواطنين والجهات المتضررة من الجائحة وتحقيق التوازن فى أسواق العمل بما ساهم فى احتواء التداعيات والتأثيرات السلبية للجائحة وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة المصرية منذ عدة سنوات فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن وعى المواطن المصرى بتلك التحديات كان الركيزة الأساسية للتغلب عليها.