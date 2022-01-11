عاجل- الحكومة تعلن عدد السكان المتوقع للعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لاقتصار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على الحى الحكومى فقط، وأن الفيديو المتداول لا علاقة له بما يتم على أرض الواقع.

وأوضحت أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أكبر مشروعات التطوير العقارى فى مصر، الذى تم إنشاؤه وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، بهدف تأسيس مدينة متكاملة إداريا واقتصاديا وسكنيا وخدميا، شاملة كل الخدمات، حيث تضم 8 أحياء سكنية لاستيعاب 2 مليون مواطن فى مرحلتها الأولى لتكون مدينة آهلة بالسكان، فضلا عن تنفيذ بنية تحتية معلوماتية قوية بها وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتضاهى بذلك مدن العالم الذكية.

وأشارت إلى أنه تم اختيار العاصمة الإدارية عاصمة العالم العربى الرقمية لعام 2021، بفضل بنيتها الرقمية فائقة التقدم، هذا بخلاف عدد من المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية لعل أبرزها الحى الحكومى، وحى المال والأعمال، وكذلك منطقة الأعمال المركزية، والتى تضم 20 برجا منها البرج الأيقونى، إضافة إلى المدينة الرياضية، ومدينة الفنون والأوبرا الجديدة، ومدينة المعرفة، ومركز مصر الثقافى الإسلامى، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، هذا بالإضافة إلى الحدائق المركزية، والمدينة الأولمبية، وكذلك الخدمات التعليمية ومدارس وجامعات العاصمة الإدارية.

وفى سياق متصل، تم اختيار العاصمة الإدارية عاصمة العالم العربى الرقمية لعام 2021، بفضل بنيتها الرقمية فائقة التقدم، حيث تضم مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الذى يعد أكبر وأحدث مجمع صناعى تكنولوجى متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية بالشرق الأوسط وإفريقيا، كما تضم العاصمة الإدارية مبنى الاتصال الحكومى، الذى يشتمل على أكثر من 100 قاعدة بيانات مرتبطة ببعضها، ومزود بالتكنولوجيا الحديثة، فى حين أنه تم افتتاح جامعة مصر للمعلوماتية فى العام الدراسى الحالى 2021 - 2022، كما أنه من المقرر أن تكون العاصمة الإدارية أول مدينة خضراء فى مصر وتحتوى على نماذج عمرانية مختلفة، ولأول مرة يكون نصيب الفرد من المساحات الخضراء يصل لـ15 مترا مربعا، وكذلك فهى مدينة مستدامة تستخدم محددات الاستدامة فى الطاقة وتدوير المياه والمخلفات، حيث تعتمد فى 20% من طاقتها على المصادر المتجددة.

وناشدت شركة العاصمة الإدارية الجديدة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتى تسعى للنيل من ثقة المواطنين فى أحد المشاريع القومية العملاقة، وفى حالة وجود أى استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمى للشركة (acud.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).