مبعوث المناخ للمملكة المتحدة: الشباب العنصر الفاعل لعلاج الأزمة

وأوضح أن الشباب العنصر الفاعل فى علاج أزمة التغيرات المناخية، مؤكدًا أن سكان مصر أغلبهم من الشباب وبالتالى نعول عليهم فى حل القضية، حيث إن معظمهم على الأغلب سيظل على قيد الحياة حتى 2050، وبالتالى سيقع العبء الأكبر من التغيرات المناخية عليهم.
وأوضح رئيس مؤتمر الأطراف 26 والذى عقد قى جلاسكو، أن المملكة المتحدة قدمت حلولا كثيرة لحل أزمة التغير المناخى، مؤكدًا أن مصر تقدم نجاحًا مماثلا فى قمة المناخ المقبلة، "وأنا على ثقة بذلك".
وبين أن مخرجات القمة الماضية، كان من أبرزها الاتفاق على السيطرة على ارتفاع منسوب البحر، وتقليل الانبعاثات، والتحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون.
وشدد على أنه يجب التركيز الفترة المقبلة على تنفيذ ما توصلت إليه قمة جلاسكو 26 حتى يتجنب العالم الخسائر الفادحة التى تنتج عن التغيرات المناخية.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا».
ويستضيف المنتدى نخبة من شباب 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.
تضم فعاليات اليوم الثانى من النسخة الرابعة من المنتدى عددًا من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التى تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية فى عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمى ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية فى تحقيق استدامة الأمن المائى، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمى ما بعد الجائحة.
كما يشهد اليوم الثانى افتتاح بدء نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.
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