عضو تنسيقية الأحزاب: منتدى شباب العالم صنع رمزية لتجارب الدولة المصرية في...

أكد حسام الدين محمود عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن منتدى شباب العالم، أضاف لحضور مصر على الساحة الدولية، وصنع رمزية لتجارب الدولة المصرية في التنمية والتقدم، مؤكدا أن مصر تؤمن بالشباب وضرورة الإسهام في تأهيلهم وبناء قدراتهم من أجل بناء مستقبل يعتمد على التنمية والابتكار والإبداع.

وقال محمود - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - إن حاله الحوار التي دشنها منتدى الشباب الآن أصبحت منبرا دوليا للشباب، حيث تحولت الفكرة الوطنية إلى دولية مما عززت من دور الشباب في المجتمع المصري، وأضحت ملهمه للشباب في الإقليم والعالم.

وأضاف أن المنتدى يشمل اندماج الشباب والقيادات التنفيذية والشركاء وأصحاب المصالح في القضايا ذات الشأن الدولي، ومن ثم يقدم الشباب أوراق عمل وتوصيات لتلك القضايا على الحكومات مما يعزز من فرص التنمية للمجتمعات المختلفة.

وأكد أن نسخة منتدى شباب العالم الرابعة تتميز بأنها أقيمت في ظروف الجائحة واستطاعت مصر تنظيمها على كافة المستويات بالرغم من تلك الظروف، وكذا استعراض القضايا التي تأثرت بهذه الجائحة، فضلا عن مناقشة فرص التعاون المشترك من أجل مستقبل ما بعد الجائحة.

وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب شاركت في 10 ورش كان أهمها مستقبل أفريقيا ما بعد الجائحة في ضوء أجندة التنمية المستدامة 2063، والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وريادة الأعمال والشباب، ومواجهة التحديات البيئية ومسارات التعليم والتعافي ما بعد الجائحة والاستراتيجية المصرية للاستثمار في الموارد المائية وتنامي دور الشركات والأسواق الناشئة.

ولفت إلى أن جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ التي ستعقد اليوم تعد من أهم جلسات المنتدى في اليوم الثاني، حيث تأتي بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ السابع والعشرين في نوفمبر القادم، موضحا أنه سيتم من خلالها مناقشة التحديات التي تواجه المناخ وسبل تحقيق التكيف المناخي بالتوعية عبر المجتمع المدني للحد من الممارسات السلبية للبيئة.

وتابع أنه سيتم خلال هذه الجلسة أيضا طرح إطار وطني وقاري لدعم الصناعات البيئية المحلية والأعمال الخضراء الجديدة، وتطبيق ممارسات مستدامة تراعي الظروف البيئية والتغيرات المناخية التي تواجه العالم؛ لتحقيق تعافٍ أكثر شمولاً وقدرة على الصمود، وكذلك التعجيل بتوفير التمويل للدول الأكثر تأثيرا بالتغيرات المناخية.

وانطلقت أمس الاثنين فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته وكبار ضيوف مصر من المشاركين بالمنتدى، ويعقد المنتدى هذا العام في ظل ظروف استثنائية فرضتها الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، تحت شعار (العودة معًا)، بمشاركة الشباب من 196 دولة بمختلف قارات العالم، في مدينة "السلام" شرم الشيخ.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة.