جون كيري: ستلعب مصر وأفريقيا دورًا حاسمًا للغاية لمواجهة التغيرات المناخية

قال المبعوث الخاص للمناخ لدى الولايات المتحدة جون كيري، إنه يتطلع للتعاون مع مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قضية التغيرات المناخية، التي باتت من أهم القضايا الخطرة التي تحيق بكل دول العالم.
وقال "كيري" خلال كلمته عبر تطبيق فيديوكونفرانس، في الجلسة النقاشية التي حملت عنوان "الطريق من جلاكسو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية" المنعقدة بمنتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، إن مصر وأفريقيا ستلعبان دورًا حاسمًا في قضية التغيرات المناخية، وذلك لمساعدتهم في تحقيق الأهداف المتمثلة في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية.
وأوضح مبعوث المناخ للولايات المتحدة، أن هذا الدور لدى مصر وأفريقيا يتمصل في التكيف والتخفيف والتعامل مع غاز الميثان عند إزالة الغابات، بالإضافة. والتعهدات والالتزامات الهامة الأخرى.
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