السكة الحديد: اضافة عربة بوفيه على القطارات الروسي

في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن تحديث منظومة السكك الحديدية وخاصة أسطول العربات بها بهدف تقديم خدمة جيدة تليق بجمهور الركاب بالوجهين القبلى والبحرى ، فقد تعاقدت الهيئة على أكبر صفقة عربات بتاريخ السكة الحديد والمتمثلة فى الـ 1300 عربة روسى مختلفة الأنوع مع التحالف الروسى المجرى ترانس ماش هولدنج ، ومن ضمن هذه الصفقة عدد ( 45 ) عربة بوفية توفر الهيئة من خلالهم تلبية إحتياجات الراكب خلال الرحلة ، حيث قررت الهيئة إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق
12/1/2022 إضافة عربة بوفية بكل قطار من القطارات الروسى ، يأتى ذلك حرصاً من الهيئة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين الموجودين ببعض القطارات ، وذلك بالتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإدارى بالهيئة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية .
والهيئة لا تتواني في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب
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