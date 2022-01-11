السكة الحديد: اضافة عربة بوفيه على القطارات الروسي

في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن تحديث منظومة السكك الحديدية وخاصة أسطول العربات بها بهدف تقديم خدمة جيدة تليق بجمهور الركاب بالوجهين القبلى والبحرى ، فقد تعاقدت الهيئة على أكبر صفقة عربات بتاريخ السكة الحديد والمتمثلة فى الـ 1300 عربة روسى مختلفة الأنوع مع التحالف الروسى المجرى ترانس ماش هولدنج ، ومن ضمن هذه الصفقة عدد ( 45 ) عربة بوفية توفر الهيئة من خلالهم تلبية إحتياجات الراكب خلال الرحلة ، حيث قررت الهيئة إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق

12/1/2022 إضافة عربة بوفية بكل قطار من القطارات الروسى ، يأتى ذلك حرصاً من الهيئة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين الموجودين ببعض القطارات ، وذلك بالتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإدارى بالهيئة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية .

والهيئة لا تتواني في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب