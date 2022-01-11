رئيس الوزراء: 50 مليار دولار تكلفة الخطة القومية للمياه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في سبيل التنمية المستدامة، ومواجهة التغيرات المناخية، موضحًا:"نعمل للاستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددة، والأقل انبعاثا من الكربون وتقليل تكلفة عملية نقل الطاقة، كما أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وننفذ مشروعات عملاقة سواء في عملية التكيف أو التغيرات المناخية، كما تم وضع سياسات مهمة لتشجيع القطاع الخاص في مجالات الكهرباء وتحويل المخلفات إلى طاقة، بجانب إصدار اول سندات خضراء في الشرق الأوسط".

كما تطرق رئيس الوزراء خلال كلمته بمنتدى شباب العالم، للحديث عن خطط الدولة في مجال الحفاظ على المياه، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر الدول فقرًا فيما يخص الموارد المائية، وقضية المياه تتطلب التعامل مع ندرتها وتلوثها، ولدينا خطة قومية للمياه حتى 2037 للمياه بتكلفة 50 مليار دولار أمريكي، مصر من أعلى الدول العالمية في استغلال المياه أكثر من مرة.

كما أشار إلى جهود الدولة لحماية الشواطئ والمناطق المهددة في شرق الدلتا، بجانب تطوير البحيرات المائية، والتي كانت مهملة لمئات السنين، واليوم الدولة تنف على الأرض تطوير كامل لكل هذه البحيرات، لافتًا إلى أن تطوير بحيرة المنزلة، 2 مليار دولار لإعادتها لما كانت عليه.

وواصل:"20% من إجمالي الطاقة المولدة في مصر ستكون جديدة ومتجددة، وقبل 2035 ستصل النسبة لـ 42%"، مشيرًا إلى أن مشروع بنبان من أفضل المشروعات في مجال الطاقة الشمسية.

وتابع: "لدينا طموح للبدء في إنتاج أول سيارة مصرية كهربائية العام القادم، ونقدم حوافز كبيرة في هذا الصدد، بجانب منظومة النقل الجماعي، والقطار فائق السرعة، لمواكبة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الضارة، وكذلك المدن الخضراء والمستدامة، حيث أن كل المباني الحكومية في المدن الجديدة تتضمن استخدام الطاقة الشمسية، وبالإضافة لتحويل المخلفات إلى طاقة، وتحويل المخلفات الصلبة".

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.