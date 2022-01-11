رئيس الوزراء: نستهدف زيادة المشروعات الخضراء لـ 50 % خلال عامين

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن 30 % من المشروعات الاستثمارية التي تنفذها الدولة عبارة عن مشروعات خضراء، كاشفا عن الوصول لنسبة 50 % خلال العامين القادمين.

وأضاف رئيس الوزراء خلال جلسة بعنوان: الطريق من "جلاسكو إلى شرم الشيخ"، لمواجهة التغير المناخى، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن مشروع حياة كريمة على رأس تلك المشروعات، حيث يستهدف المشروع تحسين جودة الحياة لـ 60 مليون مواطن ومن مكوناتها مواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع المتغيرات المناخية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تستهدف من خلال مؤتمر "كوب 27" التركيز على قارة أفريقيا والدول النامية وأن يكون هذا المؤتمر فرصة لعرض طلباتها وألوياتها والتنسيق فيما بينها، كاشفا عن تخصيص جائزة للابتكار الأخضر.

وشدد مدبولي على أهمية دور الشباب في مواجهة التغيرات المناخية، قائلا: "دور الشباب مهم في مواجهة التغيرات المناخية لان كل المشروعات التي من الممكن ان تطبق تأتي من أفكار غير تقليدية وخارج الصندوق الذى يعتمد على فكر وابداع الشباب.، مضيفا: "مهتمين جدا بتبادل المعرفة والمعلومات خلال الفترة المقبلة، وتشجيع الشباب على وضع الحلول الابتكارية والتشجيع على تنفيذها.. مش عاوزين نقلل أى فكرة، لأن أى مجموعة صغيرة من المفكرين الملتزمين يمكنهم تغيير العالم".

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.