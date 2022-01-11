نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحديث بيانات بطاقة التموين عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين “إجباري” tamwin.com.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم أعزائنا المتابعين رابط تحديث بيانات بطاقة التموين 2022، حيث يبحث المواطنون والمواطنات في مصر وخاصة من المستفيدين من دعم التموين عن طريقة تحديث البيانات الخاصة ببطاقة التموين، حيث أعلنت وزارة التموين عن فتح تحديث بيانات بطاقة التموين الخاصة بالمستفيدين بنظام الإقرار الإجباري، حيث يجب تحديث البيانات وإلا سيتم إيقاف البطاقة، ويجب إدخال البيانات بشكل صحيح حيث إن إدخالها بشكل خاطئ قد يؤدي إلى إيقاف البطاقة التموينية أيضا، وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية تحديث بيانات بطاقة التموين بشكل صحيح عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين، فتابع معنا.

تحديث بيانات بطاقة التموين

نتابع معكم أعزائنا المتابعين آخر الأخبار المتعلقة بوزارة التموين وبطاقات التموين للمستفيدين، حيث فتحت وزارة التموين باب تحديث البيانات بطاقات التموين وهذا بنظام الإقرار الإجباري.

حيث سيقوم صاحب البطاقة التموينية بتسجيل العديد من البيانات في الإقرار، والتي منها الممتلكات (عقارات، أراضي زراعية، سيارة، إلخ)، ومعدل استهلاك الكهرباء وفواتير التليفون، ويجب علينا التنويه أنه يجب عليكم عند التحديث إدخال البيانات كاملة بشكل صحيح حتى لا يتم إيقاف البطاقة.

وكما وقد أكد وزير التموين الدكتور علي مصيلحي على أهمية استكمال البيانات، حيث إنه في حالة عدم تحديث البيانات أو إدخال معلومات خاطئة فإنه سيتم شطب البطاقة التموينية، وهذا القرار يهدف بالأساس إلى التأكد من وصول الدعم للمواطنين الأكثر استحقاقا.

طريقة تفعيل بطاقة التموين واستلام الرقم السري

ويمكنكم تفعيل البطاقة التموينية واستلام الرقم السري الخاص بها في حالة اذا كانت جديدة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع دعم مصر tamwin.com.eg.

اضغط على خدمات تموينية للمواطنين.

ثم اختر تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

قم بكتابة رقم البطاقة التموينية، ثم اختر المحافظة.

ثم اضغط على التالي.

بعدها سيظهر لك الاسماء المسجلة في البطاقة، قم بإدخال الرقم القومي الخاص بهم بشكل صحيح.

ثم ستدخل رقم الموبايل الخاص بالبطاقة، والتي يظهر منها آخر 3 أرقام، ويجب أن يكون الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة، واضغط على التالي.

ستظهر بيانات البطاقة، اضغط على التالي، ثم انتظر رسالة بها كود التحقق على رقم الموبايل الذي سجلت به.

ادخل كود التحقق في الخانة المخصصة ثم اضغط على تنشيط.

سيتم ارسال الرقم السري على نفس رقم الموبايل.

رابط تحديث بيانات بطاقة التموين

وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين رابط تحديث بطاقة التموين، وطريقة التحديث بشكل صحيح، ويجب على حضراتكم متابعة الخطوات بشكل جيد وهذا للتأكد من عدم وقوع خطأ أثناء التحديث، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

الموقع الرسمي لوزارة التموين tamwin

ويمكن لحضراتكم التحديث وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية، والتي تظهر بشكل افضل في الفيديو الموضح، فتابعوا معنا: