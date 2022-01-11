/671670/الحكومة-مصر-من-أفضل-20-دولة-على-مستوى-العالم-تشريعيا-لتشجيع-الاستثمار-في-الطاقة-الجديدة

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ستكون ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم في القوانين والتشريعات التى تشجع على الاستثمار في الطاقة الجديدة، موضحا أن مصر قفزت 20 مركزا لرؤية السياسات الخاصة بالتغيرات المناخية، وتعتبر مصر واحدة من الدول التي ستكون منتجة للهيدروجين الأخضر، وفق الوكالات الأجنبية.

دوت الخليج

منتدي شباب العالم

وأوضح مدبولى،أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا ما ذكرته وكالة فيتش:” أن الدولة المصرية لديها القدرة على استخدام الرياح والشمس في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فضلا عن انها تمتلك خطة لمضاعفة هذه الطاقة 300 % خلال الفترة القادمة، إلى جانب الإمارات ستقود هذا التوجه مع دول أخرى في المنطقة.

دوت الخليج

منتدى شباب العالم

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولى، خلال كلمته في جلسة اليوم بمنتدي شباب العالم، بعنوان: الطريق من "جلاسكو إلى شرم الشيخ"، لمواجهة التغيرات المناخية، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن مصر سوف تسرع فى أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية والخاصة بالطاقة الناتجة عن استخدام السدود مثل السد العالى.

العودة معا

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا»، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجاري.

تضم فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثاني افتتاح بدأ نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.