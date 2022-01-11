آخر أخبار منتدى شباب العالم اليوم، فى مدينة شرم الشيخ اليوم تُعقد ثاني فعاليات المنتدى الذى يشارك فيه الآلاف من الشباب على مستوى العالم الغربي والعربي.
دوت الخليج
آخر أخبار منتدى شباب العالم اليوم
ومنذ قليل، وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ.
ومنتدى شباب العالم يعقد هذا العام تحت شعار «العودة معًا»، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجاري.
جلسات منتدى شباب العالم
وينظم فى منتدى شباب العالم العديد من الفعاليات والندوة التى تأخذ الطابع الشاب، والتى تتصل بكل جديد يطرأ على الساحة العالمية مثل التغيرات المناخية وتأثيرها على الدول العربية والغربية.
منتدى شباب العالم
ومن ضمن الجلسات التي ستعقد أيضًا، جلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.
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ويضم المنتدى خلال الدورة الرابعة الكثير من وسائل الإعلام العربية والغربية، وأيضًا شباب من مختلف المنظمات الدولية المختلفة.
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