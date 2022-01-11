/671677/محافظ-بورسعيد-يتابع-سير-امتحانات-الصف-الخامس-الابتدائي

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية في مدرسة أشتوم الجميل الابتدائية، وذلك لمتابعة سير امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتابع محافظ بورسعيد أداء الطلاب لامتحانات نصف العام الدراسي في مادة الدراسات، كما تفقد الإجراءات التى اتخذتها المدرسة لتحقيق انتظام سير الامتحانات وتوفير سبل الراحة والأمان للطلاب، مطلعا على الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

محافظ بورسعيد يتابع سير امتحانات الصف الخامس الابتدائي

وشدد محافظ بورسعيد ، على استمرار توفير كافة سبل الراحة للطلاب ، لتمكينهم من أداء الامتحانات فى هدوء وتركيز، وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان، متنميا للطلاب النجاح والتوفيق.

وكان قد أجرى الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أمس الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة انتظام و سير العملية الامتحانية في لجان إمتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتفقد الدكتور اكرم حسن انظام سير امتحانات النقل بالمدارس الابتدائية والاعدادية التي تقع فى نطاق إدارة شرق التعليمية، ورافقه خلال جولته عزيزة رفعت مدير إدارة شرق التعليمية و سامى كريم مدير إدارة التعليم الإعدادى المركزية.‏

ومن جانبه قال الدكتور أكرم أن الجولة التفقدية طالت كل من مدارس القناة الإعدادية للبنين و المشير أحمد إسماعيل الإعدادية للبنات و الواصفية الإبتدائية للوقوف ‏على مدى إنتظام العملية الإمتحانية بتلك المدارس للصف الأول بالمرحلة الإعدادية والصف الخامس بالمرحلة الإبتدائية مشيدا بهدوء اللجان وتوفير المناخ اللازم ‏للطلاب وإرتفاع نسبة حضورهم والإلتزام بالإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا مما نتج عنه إنضباط الإمتحانات.‏

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن مدرسة القناة الإعدادية للبنين مقيد بها 692 طالبا بالصف الأول قد أدوا أمتحان اللغة العربية من خلال 37 لجنة داخلية بينما أدت 234 ‏طالبة نفس الإمتحان بمدرسة المشير أحمد إسماعيل الإعدادية للبنات من خلال 15 لجنة مشيرا إلى أن إجمالى الطلاب المقيدين بالصف الخامس الإبتدائى بمدرسة ‏الواصفية هو 153 طالبا وطالبة يؤدون إمتحان اللغة العربية من خلال 10 لجان.‏

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