/671679/نساء-مصر-إطلاق-النسخة-الرابعة-لمنتدى-الشباب-انعكاس-حقيقي-لاستراتيجية-الدولة-الجادة-للتواصل-مع-الشباب

قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم ، نتجت عن انعكاس حقيقى لرغبة القيادة السياسية في استكمال عقد مثل هذه المنتديات الهامة التي تؤكد على ضرورة التواصل بين أهم شريحة داخل أي مجتمع وهي الشباب، وفتح قنوات اتصالية جديدة معهم باعتبارهم الفئة التي تعد أساس البناء داخل المجتمع وعامل أساسي من عوامل الاستقرار الاجتماعي.

دوت الخليج

منتدي شباب العالم

وأكدت العبسي، في بيان لها، أن أجندة المنتدى هذا العام مختلفة لتتواكب مع التغيرات التي طرأت ليس فقط على مصر بل على العالم أجمع، لتكون جائحة كورونا ومستجداتها وما تغير على واقع المجتمعات بسببها ومستقبل الرعاية الصحية وتداعياتها السلوكية والنفسية على أولوية أجندة المنتدى وجلسات الورش التحضيرية، فضلا عن استعرض مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان، وشرح الجهود التي تم بذلها من أجل إنجاح هذا المشروع الذي يعد من أضخم المشروعات على مستوى العالم الذي يهتم بتحسين مستوى جودة معيشة المواطن.

وتابعت: منتدى شباب العالم تستهدف فعالياته عرض القضايا التي تمثل تحديات امام دول العالم وتشغل حيز من الرأي العام، أهمها قضية التغيرات المناخية وسبل مواجهتها، وكذلك قضية مستقبل الطاقة واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، واستعراض ما تم من حركة بناء في سيناء والتحديات التي تسعى الدولة المصرية لحلها ووضع حلول جذرية لها.

وثمنت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، وضع أجندة خاصة للمرأة واستكمال مناقشة استراتجية تمكينها داخل المجتمع المصري ضمن فعاليات الورش التحضيرية للمنتدى، مما يؤكد ايمان وثقة القيادة السياسية تحت رعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرة المرأة على تغيير الواقع وجهودها المستمرة في المشاركة في عملية التنمية والتطوير وبناء الوطن .