/671674/قبل-انطلاق-مباراة-المنتخب-اليوم-هؤلاء-النجوم-مهوسون-بكرة-القدم-ونبيل-الحلفاوي-الأبرز

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة في غاية الأهمية، والتي تعد لقاء العمالقة، إذ أنه يفتتح منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب، مشواره ببطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، بمواجهة قوية أمام نسور نيجيريا على ملعب "رومدي أدجيا" بمدينة جاروا، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء من اليوم الثلاثاء.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبرز النجوم المتعصبون لكرة القدم وعلى متابعة بها باستمرار

ولأن الوسط الفني يرتبط ارتباطا وثيقا بكرة القدم، فلا يجب أن نغفل في مثل هذا اليوم المهم في الكرة المصرية، أن نذكر هؤلاء النجوم الذين على متابعة مستمرة بالمباريات الكبيرة والصغيرة، وكيف يعكسون هوسهم بالكرة على حساباتهم الرسمية بالسوشيال ميديا.

نبيل الحلفاوي

يُعد الفنان نبيل الحلفاوي، من أكثر النجوم الكبار، المرتبطون ارتباطا وثيقا بكرة القدم، ومشاركة أرئه بشكل دائم على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وتحليله للمباريات بشكل دوري، وإتاحة الأسألة لجمهوره للرد على استفساراتهم بشأن تعليقاته عن المبارايات المختلفة.

الجدير بالذكر، أن نبيل الحلفاوي أهلاوي صميم ومتعصب، لكنه في نفس الوقت محايد، يثني على من يجدر به أن يثنى عليه حتى لو فريقه الخصم «الزمالك»، ويعيب من يستحق اللوم حتى لو كان فريقه المشجع «الأهلي».

محمد هنيدي وانتمائه لنادي الزمالك

وأبرز محمد هنيدي بشكل دائم تعصبه الشديد لنادي الزمالك، كان يشاكس جماهير الأهلى فى بعض الأوقات، ومنها موقفه من تسليم النادى الأهلي للدرع، حيث غرد مطالبا إدارة الأهلى بتسليم الدرع، كما نشر صورا من أفلامه فى احتفال نادى الزمالك بالفوز بالكأس من أجل الاحتفال.

يوسف الشريف لاعب كرة سابق

ويعد يوسف الشريف، بطبيعة ارتباطه بكرة القدم، حيث كان لاعب في نادي الأهلي قبل دخوله لمجال التمثيل، فهو حريص كل الحرص على متابعة المبارايات، وتوضيح رأيه بها، ومؤازرة النادي الأهلي، وتشجيعه بشكل مستمر، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وكأنه يذكرنا بأصوله الكروية.

عمرو أديب زملكاوي متعصب

والنجم الأشهر تعصبا في تاريخ نادي الزمالك، وهو غني عن التعريف، الإعلامي عمرو أديب، يظهر ذلك من خلال تعرضه المستمر لجماهير الأهلي وناديه، وتعلقاته وفرحه بفوز فريقه عبر برنامجه «الحكاية» الذي يقدمه على شاشة mbc مصر، ومشاكسة المستمر لأي أهلاوي يكون في استضافته.

عمرو أديب يتوقع فوز الزمالك في مباراة القمة

وفي أحد المواقف التي تثبت زملكاوية عمرو أديب المتعصبه، توقعه بفوز الزمالك في مباراة القمة، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» في ذلك الوقت قائلًا: "‏بالورقة والقلم الزمالك يكسب بعون الله النهاردة، بالتاريخ والاحصائيات الاهلى يكسب النهارده".

وتابع: "طب ايه العدل ؟ الورقه والقلم تكسب طبعًا، لاعيبة الزمالك أفضل فى كل المراكز يارب ادينا على قد قوتنا ونيتنا".

أحمد السقا ومتابعة مباريات الزمالك فقط

يُعرف الفنان أحمد السقا باهتماماته الكروية الكبيرة، في متابعة مباريات فريق الزمالك والمنتخب الوطني، أو لعب الكرة مع أصدقائه وبعض المشاهير، ولم يقتصر حب السقا للكرة على التشجيع فقط إذ أنه يمارس تلك الرياضة فظهر أكثر من مرة وهو يمارس لعب كرة القدم مع العديد من المشاهير، آخرهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

محمد حماقي

محمد حماقي لعب من قبل في النادي الأهلي، قبل أن يترك الكرة ويسلك طريق الفن، ولكن حب الكرة لم يفارقه، خاصة إذا تعلق الأمر بفريق برشلونة الذي يشجعه حماقي كثيراً، ويحرص على ارتداء قميصه خلال المباريات التي يشارك فيها مع أصدقائه.

مباراة مصر ونيجريا

ويسعي منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، تحقيق الفوز في أولي مواجهات الفراعنة، ومواصلت الأنتصارات لحصد لقب كأس الأمم الإفريقية.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، مروان داود

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي.

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.