«300 مشجع»..مستقبل وطن يشارك بوفد لمؤازرة المنتخب في مباراته الأولي أمام نيجيريا

/671676/300-مشجعمستقبل-وطن-يشارك--بوفد-لمؤازرة-المنتخب-في-مباراته-الأولي-أمام-نيجيريا

يشارك شباب أمانة القاهرة لحزب مستقبل وطن، ضمن الوفد المتجه إلى الكاميرون صباح اليوم لمؤازرة منتخب مصر في مباراته الأولي أمام منتخب نيجيريا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

دوت الخليج

حزب مستقبل وطن

وكان حزب مستقبل وطن قد أعلن عن تحمله تكاليف 300 مشجع للسفر إلى الكاميرون، لمؤازرة منتخب مصر أمام نيجيريا، في أول لقائات الفراعنة بكأس أمم أفريقيا.

يأتي هذا فى إطار السياسة المجتمعية التي ينتهجها حزب مستقبل وطن تنفيذا لتوجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد، الأمين العام، النائب الأول لرئيس الحزب، ممثل الأغلبية بمجلس النواب.

وكان كشف أحمد حسام ميدو في وقتاً سابقاً عن توصل حزب "مستقبل وطن" لاتفاق مع شركة "برزنتيشن" لتخصيص رحلات خاصة للجمهور المصري لتدعيم منتخب مصر ومساندته خلال منافسات أمم أفريقيا.

مران قوي لمنتخب مصر استعداداً لـ نيجيريا «صور» وأعلن حزب مستقبل وطن بالتنسيق والتعاون مع شركة برزنتيشن قررا تخصيص رحلات سفر لجمهور منتخب مصر الذي يريد مساندة المنتخب في الكاميرون خلال منافسات كأس الأمم.