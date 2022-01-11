تقام اليوم الثلاثاء، مباراة تجمع بين منتخب مصر ونظيرة نيجيريا ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، فى أولي مواجهات الفراعنة.

ويرصد دوت الخليج القنوات الناقلة مباراة منتخب مصر اليوم:

القنوات الناقلة مباراة منتخب مصر

1- قناة آرينا سبورت:

القمر :هوت بيرد

التردد: 11595

التصحيح 6/5

استقطاب عمودي

2- قناة يورو سبورت:

القمر: هوت بيرد

التردد: 11090 اتجاه 13 شرقاً

معدل الترميز: 27500

التصحيح: ¾ ارديتو2

استقطاب عمودي.

طموحات منتخب مصر

ويأمل منتخب مصر في حصد اللقب هذا الموسم، وذلك بعد غياب دام سنوات عن صفوف الفراعنة، حيث فاز منتخب الجزائرة بالنسخة الأخيرة على أرض مصر أمام منتخب السنغال.

إيجابية مسحة جمال علام رئيس اتحاد الكرة والبعثة المصرية بالكاميرون

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، مروان داود

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي.

تفاصيل ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

ويحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والذي سبشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.

قائمة اللاعبين المستبعدين من قائمة مصر بأمم أفريقيا 2021

1- مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك.

2- محمد جدي أفشة لاعب فريق الأهلي.

3 - أحمد حسن كوكا لاعب فريق قونيا سبور التركي.

4- أحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاي سبور التركي.

5- أحمد ياسين لاعب فريق البنك الأهلي.

6- محمد هاني لاعب فريق الأهلي.

7- أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر.

8- نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز.

9- محمد فتح الله لاعب فريق غزل المحلة.

10- أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سموحة.

11- مروان داوود لاعب فريق انبي.

12- محمد فوزيلاعب فريق الإسماعيلي.