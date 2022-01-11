/671680/طارق-نصير--منتدى-شباب-العالم-دعوة للسلام-والإبداع-لمستقبل-مشرق

أشاد اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لمنتدي شباب العالم في نسختة الرابعه المقامة بشرم الشيخ في الفترة من 10 إلي 13يناير الجاري وهو مايعكس حرص القيادة السياسية على دعم الشباب وفتح حوار عالمى للتأكيد على قيم التواجد الانسانى والدعوه إلي السلام والإبداع لمستقبل مشرق.

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وأكد أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن المنتدى أصبح من أهم المنصات الدولية لمناقشة أهم القضايا وانطلاقا نحو الجمهورية الجديدة والتي تحرص الدولة فيها علي تمكين الشباب من المناصب القيادية ودعمهم للقيام بدور أكبر في جهود التنمية ومختلف مناحي الحياة

طارق نصير: المنتدى أصبح من أهم المنصات الدولية

وأوضح نصير، أن منتدى شباب العالم يناقش هذا العام ثلاثة من الموضوعات الحيوية التي تشغل العالم في الوقت الحالي، وهي السلام والتنمية والإبداع، وهي محاور هامة حيث يستطيع الشباب من خلال العلاقات المتبادلة أن يسهم بدور حيوي وكبير في تعزيز السلام الدولي، ووضع رؤى واضحة للتغلب على تحديات المستقبل.

بدء فعاليات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة

وكان قد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي،لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا»، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجاري.

تضم فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثاني افتتاح بدأ نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى