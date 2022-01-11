/671682/أمانة-القاهرة-تشارك-ضمن-وفد-مستقبل-وطن-لمؤازرة-المنتخب-أمام-نيجيريا

شاركت أمانة القاهرة بحزب مستقبل وطن، ضمن وفد الحزب، المتجه الي الكاميرون صباح اليوم لمؤازرة منتخب مصر في مباراته الأولي أمام منتخب نيجيريا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية.

دوت الخليج وفد حزب مستقبل وطن بالكاميرون وكان أعلن الحزب عن تحمله لتكاليف سفر 300 مشجع إلى الكاميرون، لمؤازرة المنتخ أمام مبارة نيجيريا ضمن التفيات المؤهلة لأمم افريقيا . يأتي هذا فى إطار السياسة المجتمعية التي ينتهجها حزب مستقبل وطن تنفيذا لتوجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد، الأمين العام، النائب الأول لرئيس الحزب، ممثل الأغلبية بمجلس النواب. وكان كشف أحمد حسام ميدو في وقتاً سابقاً عن توصل حزب "مستقبل وطن" لاتفاق مع شركة "برزنتيشن" لتخصيص رحلات خاصة للجمهور المصري لتدعيم منتخب مصر ومساندته خلال منافسات أمم أفريقيا. وأعلن حزب مستقبل وطن بالتنسيق والتعاون مع شركة برزنتيشن قررا تخصيص رحلات سفر لجمهور منتخب مصر الذي يريد مساندة المنتخب في الكاميرون خلال منافسات كأس الأمم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمانة القاهرة تشارك ضمن وفد مستقبل وطن لمؤازرة المنتخب أمام نيجيريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.