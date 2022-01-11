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تشهد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى السادسة مساء يوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة التى تضم كلا من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، مشاركة كبيرة من شباب حزب مستقبل وطن بعد أن قرر الحزب تخصيص رحلات لهم لدعم ومؤازة المنتخب الوطنى بالبطولة وذلك فى سياق إهتمام الحزب الرياضة ووضعها فى أولوياته دائما.

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أولى رحلات شباب حزب مستقبل وطن بواقع ٣٠٠ مشجعًا توجهوا للمدينة الكاميرونية (جاروا) منذ صباح اليوم الثلاثاء لمساندة المنتخب حيث تنتظر جماهير الكرة المصرية موقعة نارية بين منتخب مصر ومنتخب نيجيريا فى الجولة الأولى من بطولة الأمم الأفريقية، المقامة حاليا فى الكاميرون، وهى المباراة الأولى للبرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا منذ توليه المهمة مؤخرا خلفا لحسام البدرى.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم بمعنويات كبيرة، حيث تعاهد الجهاز الفنى واللاعبون على بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتائج مميزة وإسعاد الجماهير المصرية المتعطشة للنجمة الافريقية الثامنة، ومن ثم الجماهير المصرية تترقب المبارة الأولى سواء ممن يشارك فى الاستاد من شباب حزب مستقبل وطن أو من الجماهير التى ستجلس أمام التليفزيون للمتابعة والتشجيع أيضا.

شباب حزب مستقبل وطن خلف المنتخب الوطنى اليوم فى مواجهة نيجيريا فى الكاميرون

شباب حزب مستقبل وطن خلف المنتخب الوطنى اليوم فى مواجهة نيجيريا فى الكاميرون

يستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تأتي على النحو التالى: نيجيريا × مصر ..الساعة 6 مساء اليوم 11 يناير ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022.